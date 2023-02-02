Жители мокроусовских сёл собрали новую партию помощи для бойцов СВО

Сегодня в редакцию мокроусовской газеты «Восход» три коробки продуктов, тёплых вещей и средств личной гигиены для бойцов, участвующих в специальной военной операции, привезла Любовь Ивановна из Михайловки. Эти посылки собирали неравнодушные жители села, уточнила главный редактор СМИ Людмила Глухих.

Сама Любовь также неоднократно оказывала поддержку нашим солдатам - землякам, которые отстаивают интересы России.

«Там, на передовой, много знакомых, и даже есть родственники, поэтому я особенно трепетно отношусь к сбору гуманитарной помощи», - говорит Любовь Ивановна.

Ранее редакция газеты «Восход» сообщала, о том, что школьники, их родители и учителя Уваровской школы передали для солдат, находящихся в зоне СВО, тёплые носки, медикаменты, предметы личной гигиены, мясные и рыбные консервы, сладости, чай, кофе и красочные письма - целых четыре коробки самых важных и нужных вещей для воинов.

Эта поддержка очень нужна сейчас нашим ребятам, которые далеко от дома.