Жители Мокроусовского округа собирают продукты и одежду для мобилизованных

В Мокроусовском округе неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих.

По словам главного редактора газеты «Восход» Людмилы Глухих, на прошедшей неделе житель округа Евгений Кравченко передал мобилизованных землякам копчёности домашнего производства.

Приносят тёплые вещи и сладости. Так, Нина Шестакова, Вера Кобелева и женщина, пожелавшая, остаться инкогнито, передали термоноски и продукты. Денежные средства перед Новым годом в мобилизационный фонд направили Ирина Хомякова и Людмила Белоногова.

«Начала заниматься этим с августа, чувствовала ответственность перед солдатами, они там защищают нашу страну. Для начала сама собрала пару коробок, а потом люди понесли», - прокомментировала Людмила Глухих.

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