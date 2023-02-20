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Жители Петухова решали каким быть центру города

Там они хотят видеть спортивные площадки, фото-зоны и фуд-трак.

20 февраля, 2023 - 14:15

Жители города в формате фокус-группы обсудили детали проекта по благоустройству центральной площади в рамках участия Петуховского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Жаркие споры, креативные идеи, личный взгляд  высказывали участники  диалога. Спикерами мероприятия выступили Кирилл Исаев, архитектор и руководитель архитектурного бюро «ISAEV arhitects», и Татьяна Лугинина, социолог архитектурного бюро. К общественникам  обратился глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Молодая гвардия», «Позитив», «Стройком», «Спортивная общественность», «Вектор добра», «Мы – сила» и «Женсовет» - именно так обозначили себя команды для участия в открытой дискуссии. Индивидуальное анкетирование, коллективные задания, проектирование своего видения территории центральной площади, защита проекта, живое общение.  Два часа пролетели незаметно!  Участниками было принято решение о необходимости устройства на территории площади спортивной и детской площадок, фото-зон, места для проведения праздничных мероприятий, торжественной регистрации брака, фудтрака с уличной едой, озеленения, малых архитектурных форм.

Как итог – на руках у проектировщиков взгляд жителей на то, какой должна быть территория центральной площади, какие объекты и зоны необходимы детям, спортсменам, молодежи, людям преклонного возраста.

20 февраля, 2023 - 14:15

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