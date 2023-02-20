Жители Петухова решали каким быть центру города

Жители города в формате фокус-группы обсудили детали проекта по благоустройству центральной площади в рамках участия Петуховского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Жаркие споры, креативные идеи, личный взгляд высказывали участники диалога. Спикерами мероприятия выступили Кирилл Исаев, архитектор и руководитель архитектурного бюро «ISAEV arhitects», и Татьяна Лугинина, социолог архитектурного бюро. К общественникам обратился глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Молодая гвардия», «Позитив», «Стройком», «Спортивная общественность», «Вектор добра», «Мы – сила» и «Женсовет» - именно так обозначили себя команды для участия в открытой дискуссии. Индивидуальное анкетирование, коллективные задания, проектирование своего видения территории центральной площади, защита проекта, живое общение. Два часа пролетели незаметно! Участниками было принято решение о необходимости устройства на территории площади спортивной и детской площадок, фото-зон, места для проведения праздничных мероприятий, торжественной регистрации брака, фудтрака с уличной едой, озеленения, малых архитектурных форм.

Как итог – на руках у проектировщиков взгляд жителей на то, какой должна быть территория центральной площади, какие объекты и зоны необходимы детям, спортсменам, молодежи, людям преклонного возраста.