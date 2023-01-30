Жители пяти деревень Курганской области скачали почти 70 терабайт трафика

В Курганской области в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства проанализировали востребованность публичных точек Wi-Fi-доступа для доступа в интернет жителей малых населенных пунктов. Телекомпания Ростелеком, которая работает в нашем регионе по реализации проекта, оценила активность сельских жителей в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек.

По итогам 2022 года рейтинг деревень, где в совокупности скачали 70 ТБ интернет-трафика, выглядит следующим образом. Лидером стало село Прилогино Лебяжьевского округа. В нём проживает всего 321 человек, скачали за год 20 ТБ трафика.На втором месте – село Шелепово Мокроусовского округа, третья позиция – у села Первомайское Мишкинского округа. А замыкают пятерку сёла Ярославское Притобольного и Коврига Шадринского муниципальных округов. По данным Ростелекома, всего за 2022 год через публичные точки Wi-Fi-доступа жители населенных пунктов просмотрели и прослушали почти 300 терабайт интернет-контента.

Напомним, что в Курганской области проект устранения цифрового неравенства работает уже не первый год. На первом этапе его реализации публичные точки Wi-Fi-доступа установили в 227 населенных пунктах региона. Затем стартовал второй этап – УЦН 2.0. В 2022 году качественный мобильный интернет и сотовая связь стандартов 4G/LTE появились в 14 малых населенных пунктах Зауралья.

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