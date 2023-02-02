Жители региона активно пользуются мерами поддержки проекта «Русская мечта»

Курганская область – единственный регион, который предоставляет до 100 гектаров земли для крестьянско-фермерских хозяйств бесплатно. Об этом сообщила директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

Чтобы получить земельный участок для аграрного производства нужно: зарегистрировать свою деятельность в качестве ИП; иметь бизнес-план; создать в своем хозяйстве хотя бы одно рабочее место. Этой мерой поддержки могут воспользоваться и члены казачьего общества, для них участок предоставляется в одном из семи приграничных муниципальных округов. Для расширения уже имеющегося фермерского хозяйства, занимающегося животноводством, также предоставляются земельные участки в случаях надлежащего использования уже имеющихся и отсутствия задолженности по платежам за них.

Всего за три года в собственность КФХ было передано 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения. Помимо бесплатных земельных участков в рамках проекта предоставляются гранты на ведение бизнеса, субсидии для строительства дома, а также земля под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство.