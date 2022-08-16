Жители села Кетово в выходные посетили «Сытный двор» и поучаствовали в «Молодецких забавах»

В честь 319-летия здесь организовали гастрономический фестиваль «Живые традиции». Было не только весело, но ещё и очень вкусно.

На праздничных площадках гостей встречали мастера и мастерицы, а также дружелюбные ведущие. В этот день чествовали почётных жителей села Кетово. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, слова благодарности звучали в адрес Раисы Пестеревой, 97-летнюю труженицы тыла, Ветерана 25-го учебного танкового полка, сформированного в годы войны на Увале, Ветерана труда, первой медсестры районной больницы. Аплодисменты звучали в честь семейной пары Курбатовых. Поздравили счастливых родителей Валерию и ИванаГрачевых. Почётных жителей наградила заместитель главы Кетовского района по социальной политике Ирина Корюкина.

Гостей села радовали местные творческие коллективы. Звучала весёлая музыка. Вечером на площади организовали дискотеку. Завершился день праздничным салютом.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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