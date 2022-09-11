Жители Увала отпраздновали День посёлка

ТОС «Микрорайон Увал» организовал масштабное праздничное мероприятие в честь Дня посёлка.

Здесь по традиции подвели итоги конкурса и наградили победителей в различных номинациях: «Лучшая придомовая территория», «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучшая клумба». Также были награждены активные и инициативные жители микрорайона – семьи Лупановых и Екимовых. Кроме того, трём семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили продуктовые наборы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ассоциация представителей ТОС города Кургана выразила благодарность председателю ТОС «Микрорайон Увал» Александру Шелехову за развитие движения ТОС на территории города Кургана. Жителям микрорайона Увал, отмечавшим День посёлка, пожелали воплощения всех идей и добрых инициатив. Председатель Общественной палаты города Кургана Елена Моторина поздравила ТОС «Микрорайон Увал» с праздником, пожелала микрорайону – дальнейшего развития, а его жителям – благополучия.

Всем запомнилась красочная выставка «даров осени» – поделок из овощей и фруктов. Юные жители микрорайона и их родители проявили незаурядную фантазию. Депутат Курганской городской Думы Татьяна Федорова вручила участникам осенней выставки призы за самые оригинальные поделки.

Фотографии ТОС «Микрорайон Увал».

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