Жители Варгашинского округа активно заключают социальные контракты

Жители Варгашинского округа Курганской области активно подключаются к программе социальных контрактов. На 2 сентября 2022 года, в Варгашинском районе социальные контракты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства заключили 19 человек на сумму 3 миллиона 757 тысяч рублей.

На основании социального контракта, заключенного с районным управлением социальной защиты населения, семья Петровых из села Шастово получила материальную поддержку в размере 100 тысяч рублей на расширение пасеки. Петровы уже несколько лет занимаются пчеловодством.

- Благодаря государственной поддержке, мы смогли приобрести новый пасечный инвентарь, увеличили количество медоносных пчелиных семей. Всё это поможет нам увеличить объёмы производства вкусной и полезной продукции – мёда и прополиса, улучшить материальное положение, - поделилась своими эмоциями Оксана Петрова.

При социальном контракте человек, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты. Нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками.

Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.