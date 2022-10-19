Жители Варгашинского округа поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Ветерану Великой из Курганской области исполнилось 100 лет

Ефросинья Васильевна Плотникова рассказала, как дожила до векового юбилея.

В клубе села Лихачи Варгашинского округа почётные гости и сельчане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ефросинью Плотникову со столетним юбилеем, сообщила администрация муниципального образования.

Тёплые слова произнесли заместитель главы Варгашинского округаи начальник управления по социальной политике Вера Кудреватых, глава Варгашинского поссовета Владимир Иванов, депутат Курганской областной думы Владимир Казаков, директор Центра социального обслуживания населения района Галина Колистратова, а также родные и жители села.

Ефросинья Васильевна отправилась на фронт осенью 1942 года. Служила при штабе 118-й автомобильной роты писарем. Вместе со своей ротой Ефросинья Плотникова дошла до Германии через Эстонию, Польшу и Чехословакию. В 1945году после демобилизации с фронта она вернулась в Зауралье. За заслуги перед Родиной Ефросинья Плотникова награждена орденом Отечественной войны II степени.

Рассказывая о своей жизни, ветеран добавила: «Я всегда жила честно, поступала по справедливости. Соблюдаю режим сна, каждый день обязательно ем кашу, суп, овощи».

На празднике не утихали поздравления, слова искренней признательности, благодарности и любви.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.