Жители Заозёрного играли в футбол и участвовали в забеге на самокатах

Итоги проекта «Соседи: дружный двор — добрый Курган», поддержанного Фондом президентских грантов, подвели в регионе во время большого спортивного праздника, который прошёл в микрорайоне Заозёрном на территории школы №5. Мероприятие также стало стартом проекта «Активный выходной».

Спортивный праздник был насыщен различными площадками и активностями. «Прошёл первый открытый турнир по мини-футболу среди ребят из детских лагерей дневного пребывания «Кубок Заозёрного», к участию в котором присоединились и команды активных жителей. Самые юные курганцы приняли участие в забеге на самокатах и велосипедах – такой турнир прошёл в Заозёрном благодаря Фонду президентских грантов уже во второй раз и успел полюбиться семьям», - прокомментировала СнежаннаТрофимец, представитель пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.