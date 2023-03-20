Жители зауральского села измерили глазное давление, сдали кровь и посетили гинеколога

Жители села Новое Ильинское Петуховского муниципального округа прошли диспансеризацию.

16 марта в местный ФАП приезжала бригада специалистов Петуховского филиала межрайонной больницы №1. Как уточнили в департаменте здравоохранения, обследование включало анкетирование и антропометрию, забор необходимых анализов, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию, а также проведение гинекологического осмотра.

«Работа в выездном формате стала возможной благодаря открытию в селе Новое Ильинское вновь построенного здания фельдшерско-акушерского пункта - в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Модульное здание нового ФАПа было возведено в 2022 году», - комментирует главный врач межрайонной больницы №1 Зульфия Ганиева.

Отметим, что одним из принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

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