Жители Зауралья отправили на Донбасс 252 тонны гуманитарной помощи

Из Курганской области на Донбасс отправили два грузовика с гуманитарной помощью. Вес – около 17 тонн. В первом - продукты питания, книги проекта «Книги – Донбассу» и тёплые вязаные вещи Всероссийской благотворительной акции «Бабушкина забота». Во второй - продукты питания (мука, крупы, сахар, макароны), средства гигиены и товары первой необходимости, уточняет Молодёжный портал Зауралья.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в общественной приёмной партии «Единая Россия» по улице Гоголя, 61 в Кургане, в центрах социального обслуживания населения, в Региональном центре развития добровольчества по улице Советской, 110. Присоединиться могут все желающие.

Добавим, что на 14 сентября 2022 года из Курганской области на Донбасс отправлено 10 фур, один железнодорожный вагон, и два небольших грузовика. Общий вес гуманитарного груза – 252 тонны.

Фото Николая Пушилина.

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