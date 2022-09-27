Жители Зауралья получат квалифицированную юридическую помощь

Получить квалифицированную юридическую помощь жители региона смогут 28 сентября. Представители ведомств проведут приемы граждан.

В Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского с 13:00 до 15:00 часов пройдёт приём граждан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по постановке объектов недвижимости на государственный учёт, а также по вопросам государственного земельного надзора, налогообложения, пенсионного обеспечения, адвокатуры и нотариата. По информации пресс-службы губернатора Курганской области, приём организован представителями Росреестра, кадастровой палаты, налоговой службы, пенсионного фонда, нотариальной и адвокатской палат Курганской области. Представители рекомендуют взять с собой все имеющиеся документы для получения полной информации касаемо вопроса.

В главном управлении соцзащиты будет организована «горячая линия» по вопросам социальных услуг гражданам старшего поколения. По телефону 8 (3522) 44-74-33 специалисты главного управления и руководители управлений и отделов социальной защиты населения, а также специалисты комплексных центров по месту жительства ответят на вопросы граждан. «Горячая линия» будет работать с 14:00 до 16:00 часов.

Обратиться могут все желающие.