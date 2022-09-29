Жители Зауралья помогают добровольцам, участвующим в спецоперации

Зауральцы помогают добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, и жителям освобождённых территорий.

Пункты приёма помощи находятся в Кургане и во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Узнать адреса пунктов, расположенных в центрах соцобслуживания, можно здесь .

В Кургане ежедневно, без выходных, с 10:00 до 19:00 гуманитарная помощь принимается по двум адресам: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, желающие помочь финансово, могут перевести средства на специальный счет.

Получатель платежа: Курганский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, Россия, 641310, Курганская область, село Кетово, улица Красина,19.

Расчётный счет – 40703810500000000027 в ООО КБ «Кетовский»

Корреспондентский счет – 30101810900000000821

БИК 043735821 ИНН 4510020763

Назначение платежа:

для юридических лиц - добровольное пожертвование ( дата регистрации организации)

для физических лиц – добровольное пожертвование, ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации, гражданство РФ, без НДС

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ:

ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, адрес регистрации, гражданство РФ

Президент Курганского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития - Шиншин Андрей Юрьевич

После перечисления, пожалуйста, отправьте подтверждающий документ на адрес: ro45@mail.ru.

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