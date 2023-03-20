Жители Зауралья сообщают полицейским о незаконном обороте наркотиков

За четыре дня проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» в УМВД России по Курганской области от граждан поступило более 30 сообщений, среди которых – информация о фактах незаконного оборота наркотиков и распространении пронаркотического контента в сети Интернет, а также по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудники полиции проверили 330 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Выявили 12 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, составили 39 протоколов об административных правонарушениях в данной сфере. Из незаконного оборота изъяли более 220 граммов наркотических средств, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Курганской области.

Для выявления ресурсов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения полицейские осуществляют мониторинг сети Интернет.

Граждане, владеющие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, могут позвонить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02», жители Кургана – по телефону 45-64-48, жители Курганской области - 8 (3522) 42-12-98.

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