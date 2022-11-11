Жительниц Зауралья старше 40 лет приглашают на приём к гинекологу

Курганский областной перинатальный центр приглашает жительниц региона на профилактический приём.

Акцию назвали «Здоровье женщины 40+». Состоится она в субботу, 19 ноября.

В консультативно-диагностическое отделение по адресу: город Курган, улица Карбышева, дом 39 прийти можно с 08:00 до 12:00 часов.

В программе: профилактический осмотр и консультация врача гинеколога, по показаниям ультразвуковая диагностика и маммография. Тем, кто планирует стать мамой, тоже не помешает встреча со специалистами.

Записаться можно по телефонам регистратуры: 43-73-31; 43-73-32; 43-73-28.

Именно после 40 лет у многих женщин наблюдается так называемый синдром урогенитальных расстройств - состояние, а точнее комплекс симптомов, которые обусловлены снижением уровня женских половых гормонов, эстрогенов.

Фото Николая Пушилина.

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