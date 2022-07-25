Жительница Белозерского округа отпраздновала свое столетие

Большой путь, длиною в 100 лет, прошла наша прекрасная героиня, жительница села Баярак Анна Перфильевна Загумённых, которая 24 июля отмечает свой вековой юбилей.

Вся жизнь Анны Перфильевны, все эти сто лет самым тесным образом связаны с малой родиной, с Белозерским районом. Родилась она в деревне Мендерское в 1922 году.

Здесь прошли её детство, отрочество, юность. Здесь же и начала свою трудовую деятельность

В 1967 году переехала в село Баярак, где проживает и в настоящее время. Работы Анна Перфильевна никогда не боялась. С достоинством прошла большой трудовой путь. Жизненное упорство и крепкий характер всегда сопровождали её по жизни. Она успешно справлялась и с работой, и с домашним хозяйством, и с детьми. Просто жила, работала, превозмогала трудности и невзгоды, радуясь счастливым моментам. Жизнь прожила долгую, достойную. Воспитала двух дочерей: Александру и Любовь.

За свой многолетний, добросовестный труд Анна Перфильевна имеет множество наград и благодарственных грамот. Но главные титулы в жизни нашей юбилярши — жена, мама, бабушка, прабабушка.

Сейчас она проживает с младшей дочерью. В доме всегда многолюдно – дети, внуки, правнуки. Без внимания и заботы бабушка Аня не остаётся. Она всегда чистенькая, аккуратная, эмоциональная.

Одна незадача, здоровье стало подводить.

Редакция «Нового мира» От всей души поздравляет Анну Перфильевну с юбилеем!

По мотивам публикации газеты «Боевое слово»

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