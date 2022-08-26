Жительница Целинного на соцконтракт открыла фирму по химчистке ковров

На средства соцконтракта, а это 250 тысяч рублей, Нина Шкитина из села Целинного приобрела моющий пылесос, пылесос для влажной и сухой уборки, воздушный компрессор с комплектом пневматического оборудования, торнадор, автофен, пароочиститель, фен для сушки мебели и ковров, пеногенератор, фибры, щетки, моющие средства.

Так в Целинном муниципальном округе появилась химчистка профессиональным оборудованием с интересным названием «NIKOS». Название – производное от имен супругов Шкитиных. В работе Нине помогает супруг Константин.

На сегодняшний день у семьи Шкитиных есть постоянные клиенты и заказы, которые поступают со всех населенных пунктов округа. «Ничего вечного не бывает. Всё рано или поздно теряет свой первоначальный вид. Однако любое покрытие может обрести второе дыхание, и химчистка является отличной альтернативой покупке новой дорогой мебели, паласов и ковровых дорожек», - говорит Нина Шкитина.

Как сообщили в соцзащите, алгоритм заключения социального контракта оказался несложным: нужно было собрать пакет документов и написать бизнес-план. Специалисты отдела соцзащиты подробно объяснили, как и в каком порядке следует двигаться дальше.

Напомним, что подробную информацию о государственной помощи на основании соцконтракта можно получить в учреждении соцзащиты по месту жительства. Адреса и телефоны учреждений можно найти здесь.