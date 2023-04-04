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Жительница Казахстана благодаря госпрограмме упрощённо получила гражданство РФ

Полицейские знакомятся с условиями обустройства прибывших в регион соотечественников.

4 апреля, 2023 - 13:29

Алина Бутакова из Костанайской области приняла участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

После окончания школы девушка поступила в Южно-Уральский государственный медицинский университет по направлению «Фармация». В 2019 году после окончания университета она переехала в Курган, поскольку здесь живут её родственники, и начала работать в аптеке.

По информации УВМ УМВД России по Курганской области, при оформлении правового статуса сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области рассказали Алине о возможности участия в программе и Алина согласилась. Это помогло ей упрощённо получить гражданство Российской Федерации.

Сейчас Алина продолжает работать в аптеке. Профессия фармацевта ей нравится: это помощь покупателям в выборе лекарств, консультации, общение с гражданами.

 

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4 апреля, 2023 - 13:29

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