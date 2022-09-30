Жительница Кургана борется за звание лучшего библиотекаря России

Ольга Бабушкина из кургана принимает участие в конкурсе всероссийского масштаба «Библиотекарь года-2022».

В 2021 году она стала победителем городского этапа. Ольга Бабушкина – кандидат исторических наук, автор более 100 научных и научно-методических публикаций по темам: «История Южного Зауралья в XIX в.», «Русская Православная церковь на Урале и в Сибири», «История библиотек и библиотечного дела», а также адресованной детям книги-квеста «Путешествие по старому Кургану».

Открытие библиотеки-музея «ЖЗЛ» стало ярким акцентом в культурной жизни города. Здесь собрана большая коллекция книг серии «Жизнь замечательных людей», повествующих о выдающихся людях страны, а также представлены издания и архивные материалы об истории родного края. Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что в библиотеке ведется значимая краеведческая и патриотическая работа, реализуются совместные проекты с Русским географическим обществом.

«За спиной у меня почти 20 лет научной работы в вузе и краеведческом музее. Но только здесь, в библиотеке, я смогла состояться как профессионал», - отмечает Ольга Бабушкина.

По информации администрации города Кургана, во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2022» участвуют 175 специалистов из библиотек 59 регионов России.

Фото из личного архива Ольги Бабушкиной.

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