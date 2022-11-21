Жительница Кургана хотела заработать на инвестициях, но ушла в полуторамиллионный минус

Жительница Кургана обратилась в полицию с сообщением о совершённом в отношении неё противоправном деянии.

Девушка рассказала, что в сентябре ей позвонил незнакомый мужчина и предложил бесплатное обучение финансовой грамотности. Потерпевшая согласилась. Девушка-куратор на «обучении» рассказала о площадке для инвестирования – конечно, нужно было вложить свои деньги. Потерпевшая по рекомендации «кураторов» оформила кредит на сумму более 1,6 млн рублей и перечислила эту сумму на счёт, указанный аферистами, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Спустя некоторое время «куратор» сообщила своей жертве, что все инвестиции «сгорели». Девушка не посвящала членов семьи в манипуляции с деньгами. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, рассказала о случившемся супругу и обратилась в полицию.

Следственные органы УМВД России по городу Кургану проводят проверку по данному факту. Сотрудники полиции призывают граждан не доверять предложениям о лёгком заработке и инвестировании денежных средств. Помните: на незнакомые счета не стоит переводить денежные средства, а крупные операции с деньгами нужно обсуждать с родственниками – они могут предостеречь от необдуманных поступков. Если вы подозреваете, что столкнулись с противоправными действиями, обращайтесь в полицию.