Жительница Кургана отправила мобилизованным землякам 30 раций

Жительница Кургана Наталья Петрова собрала средства на покупку раций для мобилизованных земляков.

Она разместила объявление в соцсети «Вконтакте», горожане охотно откликнулись. Поступивших менее чем за неделю денег хватило на 30 раций. «Ребят отправляют в зону СВО, и они очень благодарны за то, что мы дали им шанс быть на связи в трудных ситуациях», - прокомментировала Наталья.

Она отметила, что деньги поступают на счёт по сей день, приходится отправлять их обратно. «Всегда знала, что мы своих не бросаем. И всегда можно надеяться, что цепочка добра крепкая и бесконечная», - добавила неравнодушная жительница Кургана.

Наталья Петрова подчеркнула, что у нас в городе живут прекрасные, самоотверженные, честные, сильные люди. «И слово Родина всегда будет вызывать чувство единства», - выразила уверенность Наталья.

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