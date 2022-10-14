Жительница Кургана: «Предприниматель должен быть немного аферистом»

Предприниматель должен быть немного аферистом. Так считает преподаватель Курганского IT-колледжа Елена Непоспехова. Почему? Давайте выслушаем ее аргументацию.

- Неверно полагать, будто предприниматель обязательно должен быть связан с экономическими сферами жизни. Им может быть представитель любой, абсолютно любой профессии! Но современный предприниматель непременно должен обладать хорошими коммуникационными качествами, уметь налаживать контакт и входить в доверие к людям, должен отличаться деловой активностью, быть в курсе событий и прогнозировать их развитие, а самое главное – уметь рисковать. Считаете это чертами афериста? Частично – возможно. Но без авантюрной жилки, без умения брать на себя риск и нести за него ответственность успеха в бизнесе не добиться, - убеждена Елена Непоспехова.

Вчера преподаватель Курганского IT-колледжа приняла участие в финале V Национального чемпионата «Навыки мудрых». Его участниками стали более 300 победителей региональных этапов. Специалисты в возрасте 50 лет и старше из 60-ти регионов страны мерялись силами в 28 компетенциях.

Организатором Национального чемпионата «Навыки мудрых» выступает Агентство развития навыков и профессий. Состязание показывает преимущества старшего поколения перед молодыми специалистами. Благодаря возрасту у людей поколения 50+ способность и желание осваивать новое сочетаются с богатым опытом – это делает их настоящим золотым запасом. Чемпионат позволяет работодателям по достоинству оценить ресурсы старшего поколения и, таким образом, выйти из ловушки стереотипного восприятия. Участники «Навыков мудрых» доказывают: люди старше 50 лет готовы учиться, меняться и работать в современном темпе.

- Я приняла участие в чемпионате по компетенции «Предпринимательство». Мне и другим конкурсантам надо было сформировать бизнес-идею и продумать пути ее продвижения, а для этого – сформировать целевую группу и провести с ней маркетинговые исследования, - рассказала «Новому миру» Елена Непоспехова.

Результаты чемпионата огласили сегодня. Преподаватель Курганского IT-колледжа не вошла в число призеров. Возможно, на решение жюри повлияло то, что у нее нет собственного бизнеса (это являлось одним из условий конкурса). Но жительница Кургана не расстроилась: бизнес-идея у нее уже имеется. Елена Непоспехова раскрыла ее обозревателю «Нового мира». Ну, что сказать... Это не идея, а ИДЕИЩЕ! Прямо «золотая жила»!!! Но мы пока не будем ее оглашать – вдруг уведут? Однако со временем, когда Елена начнет идею воплощать, обязательно расскажем.

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Николай Волков. Фото автора.

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