Жительница Куртамыша заключила социальный контракт

Начинать новое дело совсем не страшно. Тем более когда тебе помогает государство. В этом на личном опыте убедилась жительница города Куртамыша Курганской области Светлана Алмазова.

Она окончила местный техникум по специальности «Предпринимательство», но сразу вышла замуж и ушла в декрет. Отпуск длился долго – сейчас у Светланы с супругом Сергеем трое дочерей. Но когда девочки подросли, встал вопрос о работе.

- У меня был неплохой по тем временам фотоаппарат, и меня стали звать на утренники и выпускные в детские сады Куртамыша. По деньгам выходило немного, но с учетом зарплаты мужа семье хватало, - вспоминает Светлана Алмазова.

Потом она приобрела пищевой принтер. Стала делать картинки и фотографии из сахара и вафель на торты. К Алмазовой стали обращаться куртамышские кондитеры. А в конце прошлого года подруга посоветовала Светлане оформить социальный контракт. Это новый вид государственной помощи, чтобы россияне могли начать или развить свое дело.

- Я за неделю собрала необходимые документы и составила бизнес-план. Подала заявку в органы социальной защиты населения. Там ее оперативно, всего за четыре дня, одобрили, еще через три дня мне поступили деньги – 250 тысяч рублей. Их я использовала на покупку недостающего оборудования, - рассказывает Светлана.

Она приобрела два принтера: один – струйный, другой – сублимационный; брошюровщик для изготовления календарей, резак, системный блок компьютера, монитор, термопрессы для нанесения изображений на кружки и футболки, а также расходники. На все ушло порядка 300 тысяч рублей. Недостающие пятьдесят добавили с мужем из семейных сбережений.

Сейчас Светлана Алмазова занимается не только фотографией, но и предоставляет услуги фотопечати. Изготавливает фотоальбомы, брелки, наносит изображения на кружки и футболки, делает многое другое. Фотоальбом – это, конечно, хорошо, но большей частью он на полке лежит. Другое дело – кружка. На ней можно разместить фотографию человека, которому вы ее дарите.

- На брелок для ключей я могу нанести любую надпись – госномер автомобиля, марку машины, имя ее владельца или любую другую информацию. А на кружку можно нанести фотографию человека и подарить ему. И когда он будет из этой кружки холодными зимними вечерами пить горячий чай, с теплотой станет вспоминать того, кто подарил ему эту кружку. Это, наверное, даже лучше, чем заказывать фотоальбом, который большей частью лежит где-нибудь на полке, - считает Светлана.

Чаще всего ей поступают заказы от детских садов и школ Куратмыша и близлежащих районов. Реже – по поводу юбилеев и других памятных событий. Впрочем, случаются и неожиданные заказы.

- Бабушка с дедушкой, которым обоим за 70 лет, решили расписаться, и родственники заказали им кружки с фотографиями. Получилось очень трогательно, - улыбается куртамышский предприниматель.

Светлана Алмазова уверяет: ничего страшного в открытии своего дела нет. Тем более что сейчас государство помогает начинающим предпринимателям не только консультациями, но и деньгами на приобретение оборудования.

Кстати, с начала 2003 года сумма социального контракта увеличилась почти в полтора раза — до 350 тысяч рублей.

P.S. Как заключить социальный контракт и получить средства на свое дело, личное подсобное хозяйство и обучение, можно узнать в учреждениях социальной защиты по месту жительства или по телефону в городе кургане: (3522) 44-17-70.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.