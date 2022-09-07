Жительница Половинского округа поделилась воспоминаниями о Климе Ворошилове

В селе Хлупово Половинского округа живёт-поживает человек, в чьём прошлом «засветились» и Семён Буденный, и Клим Ворошилов, и Никита Хрущёв. 95-летняя Валентина Климантова была депутатом Верховного Совета СССР.

– Три класса и коридор, а точнее – ферма, – посмеивается 95-летняя Валентина Ионовна, когда правнук Никита спрашивает ее о том, какое она получила образование и как сделала свою полтическую карьеру.

Всё началось с поросят

Видела и общалась в Москве с самими Семеном Буденным, Климентом Ворошиловым, с Терентием Мальцевым ездила на съезды в Москву, а с генсеком СССР Никитой Хрущевым даже на одной из фотографий рядышком сидит.

– Это когда он прилетал в Курган нашей области орден Ленина за большой хлеб вручать, – говорит Валентина Ионовна.

Это все Геннадий Александрович Журавлев с автобусного завода, он мне крепко в решении всех моих вопросов помогал. После вручения ордена стали нас для фотографирования рассаживать, вот Геннадий Александрович и говорит – садись давай рядышком с Хрущевым, подвел и посадил. Ну, Никита Сергеевич, конечно, поздоровался, руку пожал, вот и все.

Для Никиты, других правнуков (да что там – и внуков) Ионовны вышеназванные люди – уже герои из книг и кинофильмов. А для нее это люди, с которыми на протяжении восьми лет, в течение двух созывов, вместе работала в депутатском корпусе Верховного Совета РСФСР, с кем обсуждала вопросы жизни страны и своего Зауралья, Половинского района и родного колхоза «Гигант». Колхоз ее, кстати сказать, тогда гремел на всю область, а потом слава о нем перешагнула и ее границы. Именно в «Гиганте» собирали богатые урожаи, получали высокие надои и первыми на Урале перешли от оплаты труда колхозников «палочками» трудодней к настоящей денежной зарплате.

«Гигант», в первые годы колхозного движения бывший «Восходом земледелия», стал ее единственным трудовым коллективом на всю жизнь. А жизнь эта трудовая растянулась на 42 года. Девчонкой Валя росла смышленой, обладала прекрасной памятью, которая не подводит до сих пор. И училась она в школе с удовольствием. До декабря страшного для нашей страны 1941 года. Ей, четырнадцатилетней, было неловко сидеть за партой, в то время как все оставшиеся дома односельчане работали на фронт, на победу. На войну ушло большинство мужчин, рабочих рук не хватало. Валя отправилась на колхозную ферму ухаживать за поросятами.

Красоту ничем не испортишь

И «карьера» покатилась по военно-тыловой дороге – прицепщица в поле, бригадный повар, разнорабочая, доярка.

Именно работа дояркой от зари до заката и вывела ее на политическую орбиту страны. Во времена СССР в депутатском корпусе большинство были люди «от сохи», то есть те, кто знал людскую жизнь, проблемы. Вот и Валентину Ионовну, добившуюся неистовым трудом звания лучшей доярки Курганской области, порекомендовали на депутатские выборы.

Жители области проголосовали за нее, особенно старались односельчане. Они знали – Валентина, если что, за словом в карман не полезет и отстоять свое мнение не побоится.

Получился из Климантовой хороший депутат. Помогала хозяйству и району с покупкой техники, «выбиванием» лимитов на строительство. Сколько писем получила от зауральцев, скольким помогла решить квартирный вопрос, устроить на лечение, решить другие вопросы. При этом, возвращаясь с сессии из столицы, аккуратно вешала в шкаф парадный костюмчик и отправлялась на ферму.

– В жизни ни пудринки на лицо не попало, – машет рукой Валентина Ионовна в ответ на мой вопрос, какими кремами пользуется (для такого солидного возраста кожа у нее замечательная). И продолжает: – Солидолом в войну невольно мазались, вот и вся моя косметика. Ну и руки, перед тем как в Москву ехать на сессию, кремом мазала, чтобы помягче стали.

Что ж, как говорится, красоту ничем не испортишь. Солидол – смесь промышленных масел с мылом – используется в механических системах. Не о бархатной коже думали тогда наши женщины. И были и остаются достойнейшими представительницами современности.

Про любовь

– Вот, казалось бы, в юности-то мы так уставали, в колхозе работали с утра до вечера, много работали и трудно, а ведь были силы и желание на вечорки бегать, – улыбается Валентина Ионовна, когда разговор заходит «про любовь».

В поле да на вечорках и приглянулась она своему будущему мужу Александру Арсентьевичу. Три года за ней ухаживал, видимо, чувствовал, что с такой спутницей жизни никакие беды не страшны. Так и вышло – последние десять с половиной лет своей жизни Александр Арсентьевич, в прошлом знатный водитель и механизатор, комбайнер, участник ВДНХ, пролежал парализованным. И все эти годы Валентина Ионовна ухаживала за ним так, что медики удивлялись – словно и не беспомощный человек, а недавно заболевший.

– Вот как в фильме «Любовь и голуби» героиня говорит – какая такая любовь, если жить без человека трудно и дышать трудно. И у нас с Александром так было, сына Алексея в любви вырастили. Знаете, меня депутатство-то от обычной бабьей работы не освобождало. Я ж старалась, чтобы и чистенько у нас в комнатах было, и в кастрюле вкусно пахло. Чтобы, значит, довольны мои мужики были.

Успевала Валентина Ионовна и рукодельничать. Вот только какие часы для этого выкраивала, сейчас и сама понять не может. Но и пряла, вязала, ткала дорожки. Одной из первых вместе со старшей сестрой Зинаидой научилась ткать ковры в то время, когда ковры в стране были а дефиците. И сегодня диваны да кресла в доме этой удивительной женщины покрыты теми яркими коврами, нет им износу и цвет не теряют, потому что с любовью сделаны и добротно. Без нее, любви, ни семью не построишь, ни ковер не соткешь.

Главный политолог

С 95-летием Валентину Ионовну, почетного гражданина Половинского района, приехали поздравить многочисленные гости. Пожелания и в прозе были, и в стихах, и в юбилейных фотографиях. Конечно же, первым делом передали поздравление от Президента России Владимира Путина.

– Ой, хорошо, пишет мне и пишет, молодец, – улыбается Валентина Ионовна, которая получает от лидера страны поздравления и в юбилейные дни рождения, и к Дню Победы, как труженица тыла.

И тут же юбилярша проводит нам политинформацию по ситуации в стране, в Донбассе. Именами Мишустина, Пескова оперирует только так, поскольку внимательно и ежедневно смотрит новостные и политические передачи. А еще в ее личной телепрограмме –передача «Суд идет». Президенту страны ветеран доверяет беспрекословно, отмечая, что он о стране думает, а не о личном кармане. И трудно ему, конечно, но он сильный, справится. И все у него и у нас вместе с ним получится.

Валентина Ионовна политически и информационно человек подкованный, потому, когда она выходит за ограду посидеть на лавочке, к ней подтягиваются соседки. С ними и обсуждают все новости – как мировые, так и местные.

Живет Валентина Ионовна в просторном доме одна, но по соседству со снохой и семьей внука.

– Они у меня молодцы, все для меня делают – уборку в доме, стирают. Готовить я разленилась, так невестка завтрак мне сюда приносит, а на обед к ним хожу. А так пока и печь сама топлю, мне только дров приносят, и в баню сама хожу, и с мелкими делами тоже справляюсь.

Секретов нет

Секретов в своем долголетии Валентина Ионовна не видит, говорит, порода такая. Тем более что каких-то диет и прочих устоев здорового образа жизни не поддерживает. Ест – что хочет, спит – сколько нравится (правда, позже семи не встает, утренние дойки на всю жизнь выработали ранние пробуждения), на улице гуляет, как душа попросит:

– Вот как докторам верить, которые все по телевизору советуют: то есть вредно, это не полезно? До сих пор ем все, что хочу, – и мясное, и молочное, и жирное – и, слава богу, нормально себя чувствую. По любому чиху к врачам не обращаюсь.

Валентину Ионовну очень любят правнуки, с которыми она с удовольствием проводит время, учит с ними стихи и песни про революцию, про конницу Буденного, про Клима Ворошилова. И между делом рассказывает, какими были они, герои прошлого и ее современники. Не книжные, а самые настоящие, с которыми довелось общаться.

Расставаясь с Валентиной Ионовной, договорились вновь попить чаю с тортом на следующем юбилее. Обещала встретить.

Галина Абрамова. Фото автора.