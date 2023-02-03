Жительница села Кетово рассказала, как во время воздушных атак пряталась в бомбоубежище

Валентина Васильевна Осина живёт в селе Кетово Курганской области, а родилась она в Сталинграде. Маленькой девочкой пережила все ужасы сражений. Когда шли тяжелые бои за Сталинград, Валентине Васильевне было семь лет, уточнили в пресс-службе главы региона. Ей вместе с мамой и сестрой приходилось прятаться во время воздушных атак в бомбоубежище.

Своими воспоминаниями Валентина Васильевна Осина поделилась с ГТРК "Курган": "Бомбежки продолжались, и бомба упала в наш огород, буквально в трёх метрах от нашего убежища, где мы сидели все. Забегает к нам солдат в убежище и упал в ноги нам, потерял сознание, а у него из живота кровь льется прямо вот так. Я плачу, потому что я вспоминаю военные дни и года в Сталинграде".

Светлая память защитникам Родины, погибшим под Сталинградом.

Фото ГТРК «Курган».