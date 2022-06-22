Жительница Варгашинского района Светлана Селиванова: «В Курганской области погорельцам помогают реально, а не на словах»

«В Курганской области погорельцам, пострадавшим в результате ЧС, помогают реально, а не на словах», - утверждает жительница деревни Моревское Варгашинского района, мать пятерых детей Светлана Селиванова. Её дом сгорел в конце апреля этого года.

О трагедии Светлана Сергеевна вспоминает и говорит с болью и сожалением: «Страшно было. Чернота от дыма по всей улице, гарь и пепел. Только и успела, что заскочить в дом и забрать документы. Пока метались, скотину отвязывали, огонь распространился моментально. Ветер ураганный был. Вроде только в начале деревни загорелось, уже в соседях дворы горят, а у нас уже и крыша провалилась. Огонь с ветром перескакивал. Буквально минут 15-20 – и вся улица полыхала».

Огонь уничтожил все. Но мир не без добрых людей.

«Не бросили, не отказали ни в чем. Сразу после пожара объяснили, какие справки и документы надо собрать. Деньги получили практически сразу, в течение недели. Даже не ожидали и не надеялись. И представить не могли, что получим такую помощь. И это все по инициативе губернатора», - делится горькой радостью Светлана Селиванова.

Как и сотни других пострадавших в результате ЧС Селивановы получили на каждого члена семьи по 10 тыс. рублей разовой материальной помощи и по 50 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества. Еще 300 тыс. рублей семье было выделено в связи с утратой единственного зарегистрированного жилья.

Напомним, решение о дополнительных компенсационных выплатах из резервного фонда правительства Курганской области было принято по инициативе Губернатора Вадима Шумкова. По 100 тысяч рублей получили те, кто в результате ЧС потерял действующий дачный дом либо зарегистрированный жилой дом, не являющийся единственным жильём. По 300 тысяч рублей – те, кто потерял зарегистрированный жилой дом – свое единственное жилье. Также на каждого члена семьи погорельцы получили по 10 тыс. рублей в качестве разовой материальной помощи, по 30 тысяч рублей, если имущество было утрачено частично и по 50 тысяч рублей, если имущество было утрачено полностью.

По данным на 21 июня материальная помощь оказана 855 гражданам на общую сумму 61,5 млн рублей. Средства перечислены из резервного фонда правительства Курганской области. По поручению главы региона оказание помощи пострадавшим в связи с природными (ландшафтными) пожарами в результате ЧС контролирует специальная комиссия.

Семьям с детьми, которые утратили единственное жилье, глава региона поручил оказать дополнительную помощь в его приобретении. В их числе и Селивановы.

Сейчас многодетная семья проживает в доме, который им на время предоставила односельчанка. Руководство Варгашинского поссовета сразу предложило семье муниципальное жилье в Варгашах, но Селивановы решили пока остаться в Моревском.

«Документы мы уже оформили. Реальная помощь! Не знаю как в других регионах, а в нашем регионе на нашего губернатора положиться можно!», - говорит Светлана Селиванова.

Пресс-служба губернатора Курганской области