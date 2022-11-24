Жительнице Шадринска, воспитывающей восьмерых детей, вручили почётный знак

Глава города Шадринска Антон Мокан сегодня, в преддверии Дня матери, вручил почётный знак «Материнская слава» III степени жительнице города Вере Волошенюк.

У неё 8 детей: 3 сыновей и 5 дочек. Старшему ребёнку скоро исполнится 11 лет, а младшему всего 3 месяца, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

Антон Мокан поздравил Веру Волошенюк и пожелал здоровья, всех благ, успехов, а также поблагодарил за воспитание детей: «Это серьезное и ответственное дело. Огромное Вам спасибо, с достоинством носите этот знак и помните, что дети — это наше будущее».

Знак отличия Курганской области «Материнская слава» учрежден для повышения авторитета материнства и семьи, является формой поощрения за заслуги в воспитании детей. Награду вручают женщинам, родившим и достойно воспитавшим пятерых и более детей.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.

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