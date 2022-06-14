Жительнице Шадринска вручили знак отличия

Глава города Шадринска Антон Мокан вручил почётный знак «Материнская слава» III степени жительнице города Светлане Жернаковой.

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что в семье Светланы семь детей: пятеро сыновей и две дочки. Старшему из детей уже исполнилось 12 лет, а младшему в этом году будет два года.

Глава города поздравил Светлану Сергеевну и пожелал здоровья, всех благ и успехов в воспитании: «Пусть дети радуют вас своими достижениями в учебе, спорте и творчестве».

Знак отличия Курганской области «Материнская слава» учреждается в целях повышения авторитета материнства и семьи, является формой поощрения за заслуги в воспитании детей. Награду вручают женщинам, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей.

В День защиты детей шесть многодетных мам Курганской области получили знаки отличия Курганской области «Материнская слава» II и III степеней. Это жительницы Кургана, Шадринска, Куртамышского и Юргамышского округов, Далматовского района.

Церемония награждения прошла 1 июня в Курганском областном культурно-выставочном центре.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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