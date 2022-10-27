Жительницу микрорайона Утяк поздравили со столетним юбилеем

Активисты территориального общественного самоуправления «Утяк Южный» поздравили со 100-летним юбилеем жительницу ТОС – Прасковью Егоровну Разбойникову.

«Прасковья Егоровна прошла славный трудовой путь и до сегодняшнего дня сохраняет бодрость духа и ясность рассудка», - рассказала председатель ТОС «Утяк Южный» Наталья Мыц.

В раннем детстве Прасковья Разбойникова осталась без матери с пятью братьями и сёстрами. Работала на лесоповале в Шатровском районе, а во время Великой Отечественной войны - на шлакоблочном заводе. Муж вернулся с фронта тяжелораненым, Прасковья Егоровна берегла его, старалась большую часть работы делать сама. Вырастила двух дочерей.

Активисты ТОС вручили юбилярше торт, цветы и поздравительную открытку.

«Мы гордимся тем, что в нашем ТОС есть долгожительница, и желаем Прасковье Егоровне крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни», – сказала Наталья Мыц.

В ТОС «Утяк Южный» в этом году с Международным днем пожилого человека поздравили 13 ветеранов, которым уже за 80 лет.

Фото предоставлено ТОС «Утяк Южный».

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