Жительницу Шадринска наказали за халатное обращение с животными

Жительница города Шадринска написала письмо на сайт « Обратись » и сообщила о том, что стала свидетелем избиения собаки во дворе жилого дома. По словам гражданки, хозяйка в пьяном виде не могла надеть поводок на своё личное животное, ранее она неоднократно выгуливала пса без поводка.

На обращение оперативно отреагировали специалисты Административно-технической инспекции. Хозяйку привлекут к административной ответственности.

Сервис «Обратись» создан для оперативного решения проблем, которые касаются улучшения качества жизни в городе, развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства.

Сервис позволяет создать электронное сообщение, которое будет доставлено в органы власти, отвечающие за решение проблемы гражданина. К тексту сообщения можно приложить фото-/видеоматериалы, указать точный адрес возникшей проблемы на карте.

Важно! При подаче сообщения необходимо выбрать категорию, к которой относится описываемая проблема. Если ваше сообщение не попадает под предлагаемые категории, необходимо обратиться в правительство Курганской области.

После получения ответа от представителей власти, заявитель может оценить качество выполненной работы по пятибалльной шкале.

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