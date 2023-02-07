Жительницу Шадринска поощрили за достойное воспитание детей

Матери пятерых детей Ольге Сармачевой из Шадринска вручили почетный знак «Материнская слава» III степени.

У Ольги четверо сыновей и одна дочка. Младшему скоро исполнится четыре года, а старшей уже 27 лет, уточнили в пресс-службе администрации города.

Глава города Антон Мокан поздравил Ольгу Сармачеву, пожелал здоровья, успехов, семейного счастья и благополучия, а также поблагодарил за воспитание детей: «Вы поддерживаете семейные ценности и подаете отличный пример. Пусть ваши дети всегда вас радуют, ведь они – наше будущее и достойная смена».

Знак отличия Курганской области «Материнская слава» учрежден для повышения авторитета материнства и семьи, является формой поощрения за заслуги в воспитании детей. Награду вручают женщинам, родившим и достойно воспитавшим пятерых и более детей.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.