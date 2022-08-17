Жителям Курганской области будут быстрее оказывать медицинскую помощь

Автомобиль «Лада Гранта», который сегодня, 17 августа, передали Шумихинской центральной районной больнице, позволит быстрей приезжать по вызовам и при необходимости доставлять пациентов в ЦРБ или крупную медицинскую организацию областного центра. Такое мнение «Новому миру» высказал водитель-механик данного лечебного учреждения Александр Шульгин.

- До этого я ездил на «УАЗике» и «Ниве». Машины хорошие, с повышенной проходимостью. Но «Лада Гранта» маневренней и быстрее. Это особенно важно, когда приходится ехать на большие расстояния — например, на 30-40 километров от больницы. От скорости оказания медицинской помощи порой зависит сама жизнь пациента, - заявил Александр Шульгин.

Помимо Шумихинской ЦРБ новые «Лады Гранты» получили и другие медицинские организации Зауралья. Всего глава региона Вадим Шумков вручил главврачам ключи от 59 машин. С учетом же апрельской аналогичной церемонии автопарк медицинских организаций Курганской области в этом году пополнился на 85 машин.

Напомним, что обновление автопарка ведется в рамках Федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая входит в Национальный проект «Здравоохранение».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.