Жителям Курганской области напомнили правила пользования газовым оборудованием

Газ – это экологичное, надежное, эффективное и дешевое топливо. Но нельзя забывать о том, что он пожароопасен и взрывоопасен. Поэтому необходимо соблюдать правила пользования газом в быту. Об этом «Новому миру» заявил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган», депутат Курганской областной Думы Олег Попов.

- Самое распространенное происшествие, которое случается с газом, - это отравление угарным газом. На него приходится примерно 60-70 процентов всех «газовых» происшествий. Коварство угарного газа заключается в том, что он не имеет цвета и запаха, поэтому его крайне сложно почувствовать, - предостерег Олег Попов.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, пользователям необходимо проверять состояние вентиляционных каналов, дымоходов и наличие тяги. Также, разумеется, нужно содержать в исправности само газовое оборудование.

- Если вы почувствовали запах газа или у вас возникли сомнения в исправности вашего газового оборудования, сразу звоните в аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04. Не стесняйтесь и не откладывайте на потом! Вопрос может идти о вашей жизни и безопасности окружающих! – обратился к зауральцам гендиректор АО «Газпром газораспределение Курган».

Специалисты газовой службы подскажут, как человеку действовать в данный момент – отключить газовые приборы, покинуть помещение и вывести из него других. Прибывшие на место сотрудники газовой службы проверят помещение на предмет утечки газа и, если опасения подтвердятся, локализуют и устранят аварию.

На обслуживании АО «Газпром газораспределение Курган» в жилых домах региона сегодня находится 226,5 тысячи абонентов. Сотрудники компании раз в год в обязательном порядке проводят проверку технического состояния их газового оборудования. При посещении жилищ они напоминают хозяевам правила пользования приборами и выдают памятку, где в простой и доступной форме изложен алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций.

- Если вы будете выполнять эти несложные правила, содержать в исправности ваше газовое оборудование и проверять состояние вентиляционных каналов, то в ваших домах зимой всегда будет тепло и уютно, у вас будет горячая вода, и вы будете защищены от риска возникновения аварии, - пообещал Олег Попов.

Николай Волков. Фото автора.