Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

С 1 июня по 25 июля принимаются заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России» от журналистов федеральных и региональных СМИ, освещающих темы семьи, материнства, отцовства и детства.

Журналистов Курганской области приглашают принять активное участие в конкурсе «Семья и будущее России», который проводит Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Данный конкурс создан в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» с целью поощрения журналистов федеральных и региональных СМИ, освещающих темы семьи, материнства, отцовства и детства.

Конкурс проводится в номинациях: «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ», «Социальные проекты», «Научные работы».

150 финалистов Конкурса будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву, которая пройдет с 26 по 29 октября 2022 года (проезд за счет финалиста, размещение за счет организаторов).

В 2022 году к участию в Конкурсе принимаются заявки-анкеты журналистов, зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также Заявки-анкеты представителей вузов.

Образец заявки-анкеты можно посмотреть по ссылке.

Подробную информацию о конкурсе и особенностях проведения можно изучить по ссылке.

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