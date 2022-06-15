Журналисты Курганской области узнали много нового об ИТ-сфере

Курганская ИТ-компания «Максим Технология» является одним из предприятий международного сервиса заказа такси «Максим». Сам сервис заказа такси появился в Курганской области в 2003 году в городах Шадринске и Кургане. С тех пор сервис стремительно развивался и сегодня работает в 500 городах России и в 20 странах мира.

Развитие происходило благодаря информационным технологиям и ИТ-разработкам.

«Максим технология» обеспечивает всю техническую и информационную поддержку многих компаний, самая крупная из которых это сервис заказа такси «Максим» и контакт-центры, также медиагруппа «Бункер Медиа», кондитерская фабрика «Славянка», турагентство «Go! Touristic», производство уникальных снегоболотоходов «Бурлак», авиационный центр «Логовушка» и авиа компания «СИБИА», которая помогала осуществлять мониторинг и лесопатруль во время курганских пожаров. Также одним из интересных проектов является благотворительный фонд «Гарант», который оказывает помощь водителям и пассажирам, пострадавшим в ДТП, а также сотрудникам компании в тяжелых жизненных обстоятельствах.

В 11 подразделениях компании работают более 300 квалифицированных сотрудников. Это уникальные ИТ-специалисты, многие из которых живут в Кургане, но имеют квалификацию мирового уровня. Помимо достойной зарплаты для ИТ-специалистов лучшей мотивацией являются интересные и сложные задачи. Они занимаются множеством направлений работы: разработка и поддержка программного обеспечения, которое работает по всему миру; системное администрирование и поддержка сетей, серверов и рабочих мест 24/7; обслуживание платежных систем; техническая поддержка и другим.

«Даже сейчас, когда люди слышат слово «такси», у них не возникает ассоциации с высокотехнологичным предприятием. Еще 10 лет назад у людей возникал вопрос: «А что ты делаешь в такси?» Им представлялся лишь диспетчер на прокуренной кухне, который раздает по рации заявки. Мы с нашей командой решили эту парадигму полностью изменить. Нашей первоочередной задачей было создание базиса для бизнес-процессов, который бы легко масштабировался в другие города и страны. Мы сделали ставку на автоматизацию и использование информационных технологий. И эта ставка полностью себя оправдала. Естественно, чтобы все это создать, а затем поддерживать эту инфраструктуру, необходимо огромное количество ИТ-специалистов. И сейчас мы ее успешно решаем», - рассказал ИТ-директор «Максим Технология» Игорь Татаринцев.

Технический директор компании Сергей Мокеев объяснил, что сейчас представляет «Максим»: «Мы нашу систему продаем многим компаниям как готовое решение. Мы ее разрабатываем более 15 лет и за это время прошли большой эволюционный путь. Инновационность для нас — это привычная работа, мы привыкли следить за трендами, новыми подходами. Но у нас в штате не только разработчики, но и менеджеры продуктов, системные аналитики, проектировщики, технические писатели. У нас внедрены такие процессы как контроль качества кода, сборки проектов, тестирования. Мы практикуем подход непрерывного развертывания, непрерывной интеграции. Еще до коронавируса мы были технически готовы к дистанционной работе, а сейчас для нас это стало обычным делом. Наши сотрудники работают как в офисе, где больше общения с коллегами, так и дома. Есть и сотрудник, которые живут в городах, где у нас нет офисов».

О других инновациях на предприятии рассказал директор по продуктам «Максим Технология» Алексей Медведев: «В текущий момент компания сильно разрослась, стала глобальной. Управляется она сейчас не только из Кургана, некоторые страны стремятся работать автономно. Но мы по-прежнему ставим людей на первое место и стараемся минимально использовать бюрократию, чтобы у сотрудников было минимум преград для самореализации и воплощения своих идей. Наша инновационность и заключается в том, чтобы каждый сотрудник мог повлиять на создание продукта, на бизнес. Есть у нас интересное инновационное направление — машинное обучение. Например, компьютер сегодня по фотографии может распознать техническое состояние автомобиля. Раньше это мог сделать только человек. Или спрогнозировать количество звонков в контакт-центр в определенные часы-пик и вывести на смену нужное количество операторов. Также у нас у первых в России появилось приложение для умных часов».

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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