Журналисты «Нового мира» встретились с Виктором Потаниным накануне его юбилея

Встреча со знаменитым зауральским писателем Виктором Федоровичем Потаниным прошла в редакции «Нового мира». В рамках клуба «От первого лица» состоялся душевный разговор с журналистами.

Отметим, что встреча прошла накануне знакового юбилея писателя – в августе Виктору Федоровичу исполнится 85 лет!

Виктор Потанин - писатель, член Высшего Координационного Совета при Союзе писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат престижных литературных премий, Почётный гражданин Курганской области.

Виктором Федоровичем издано несколько десятков книг тиражом более семи миллионов экземпляров. Наиболее известны: «Подари мне сизаря», «Наследник солдата», «Шальная весна», «Пристань», «Ради этой минуты», «Слышит земля», «Над зыбкой», «Ожидание моря», «Память расскажет», «Тихая вода», «Когда прошли дожди», «Сельские монологи», «Поздний гость», «Украденная жизнь», «Белые кони».

Его «Короткие повести и рассказы» в 1999 году переведены на все основные европейские языки. Повесть «На чужой стороне» включена в пятитомное издание, собравшее лучшие литературные произведения наших соотечественников прошлого века, а рассказ «Ираклий» включён в «Антологию русской литературы», вышедшую во Франции.

Во время беседы Виктор Потанин поделился своими мыслями о литературе, о проблемах современного русского языка, о стиле молодых писателей. Рассказал о том, что главным его учителем и первым читателем была его мама, а потом и супруга.

Отметим, что опыт работы писателя с молодыми авторами в студии на базе Курганского государственного университета был распространен на всю Россию.

Во время блиц-опроса Виктор Федорович ответил на короткие вопросы журналистов «НМ» о простых жизненных радостях. Рассказал, что любит чай с травами, превыше всего ценит в людях доброту, а счастье – это не цель, а путь к ней.

Виктор Федорович поделился и сокровенным. В настоящее время писатель работает над новой книгой, которую собирается посвятить своему отцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны.

Президентом клуба "От первого лица" является и.о.генерального директора ИД "Новый мир" Александр Скорбенко. Более подробно о встрече с писателем узнаете на страницах газеты "Новый мир".

Юлия Кондратова. Фото Владислава Шелепова.

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