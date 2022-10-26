Жёнам мобилизованных курганцев посоветовали обращаться в Центр социальной помощи семье и детям

Всем семьям, в которых есть несовершеннолетние дети, отцы которых мобилизованы на специальную военную операцию, по поручению губернатора Вадима Шумкова оказывают продуктовую, психологическую, социальную и консультативную помощь. Об этом сообщила директор Курганского центра социальной помощи семье и детям Ольга Мищенко.

«Мы привлекаем общественные организации, вокруг нас много людей, которые сами хотят помогать.Виды помощи, так же как и запросы могут быть разными. На мобилизационных пунктах специалисты центра социальной помощи ведут опрос по выявлению потребностей семьи. В дальнейшем за каждой семьей закрепляется куратор из числа сотрудников службы сопровождения. Специалист в обязательном порядке еженедельно обзванивает [курируемые] семьи, уточняя, какие появились запросы, все ли у них в порядке, какая им нужна дополнительная поддержка, есть ли потребность в ремонте», - рассказала Ольга Мищенко.

По ее словам, буквально вчера в центр социальной помощи обратилась жена мобилизованного, сообщив о потекшем кране на кухне и невозможности его заменитьсамостоятельно. «Мы обратились через администрацию города в управляющую компанию. Думаю, в кратчайшие сроки поломка будет устранена», -отметила руководитель социальной организации.

Она также выразила уверенность, что каждая просьба семьи мобилизованного дойдет до своего адресата. «Убедительная просьба: жены, мамы, обязательно обращайтесь на «горячую линию» или к своим кураторам», - добавила она.

Как рассказала мама четырехлетней дочери и шестилетнего сына, ее мужа по частичной мобилизации отправили в воинскую часть. Семья осталась жить на одну зарплату. Дети за лето «из одежды выросли».

«До слез приятно за то, что нас не бросили в такую трудную минуту. Думаю, ребята будут очень рады. Особенно дочка, которая давно хотела комбинезон, ну и сын тоже – подобрали куртку его любимого цвета. Будем молиться за наших мужчин, чтобы быстрее вернулись домой живыми и здоровыми», - с волнением говорит Анна.

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