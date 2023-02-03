Знаменитый земляк Гальцев родился в день, когда Гагарин полетел в космос

Среди уроженцев Курганской области много тех, кого знает вся страна. Врачи, аграрии, конструкторы, ученые, спортсмены, художники, писатели, певцы, композиторы, актеры...

Вот и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Гальцев – выдающийся комик, способный рассмешить каждого, поднять настроение любому. Во время его выступления зал всегда смеется, многие зрители от неудержимого смеха вытирают слезы. Наша землячка Регина Дубовицкая так и сказала: «Гальцев на сцене одновременно клоун, доктор и близкий каждому человек. Это так здорово!»

Тяга к корням

Кстати, по поводу докторства. Однажды я расхворался. И тут позвонил Гальцев. Поговорили о жизни, и я признался, что лежу в постели с температурой. «В постели?» – переспросил Юра. Сделал паузу и произнес такую фразу, которую вряд ли услышишь от доктора: «Завтра будешь здоровым. Поверь мне…» И действительно, назавтра я в добром здравии ускакал на работу.

Сегодня Гальцев – художественный руководитель Театра эстрады имени А.И. Райкина в Санкт-Петербурге. Человек, известный всей стране. А я помню Юрия совсем молодым, тогда еще студентом Курганского машиностроительного института, стремительно шагающим с гитарой по улочкам нашего города. Помню его выступление на сцене Курганского драматического театра. Я уже тогда предчувствовал, знал: он будет большим артистом!

Пролетело время. За эти годы я не раз брал у Гальцева интервью. Он всегда весело рассказывал о своей жизни, много шутил, смеялся. И его улыбка словно согревала окружающих.

Детство и юность Юрия Гальцева прошли в Кургане. Несмотряна то, что он уже много лет живет в Питере, актер по-прежнему каждое лето мчится к нам. Гальцев не раз проводил в Кургане фестиваль искусств «Середина лета», на который созывал и других земляков, прославившихся на всю Россию. И они отвечали согласием, приезжали и выступали. Что это? Ностальгия по прошлой жизни, в которой было много светлого и радостного? Тяга к корням? Наверное.

Рождённый 12 апреля

– Я родом из апреля. Родился 12-го числа, в День космонавтики, – говорит Гальцев. – Мои родители до последнего не знали, кто родится. Мама ждала дочку, папа мечтал о сыне. Он даже имя уже придумал. И вот 12 апреля я появился. А по радио передают: Юрий Гагарин полетел в космос. В палату к маме пришла акушерка и сказала маме: «Сегодня такой важный день! Может быть, вам назвать сына Юрием?» Мама сразу же согласилась.

Она очень гордилась, что я появился на свет именно в этот день. Сейчас в моем доме висит портрет Юрия Алексеевича Гагарина. И когда мы переезжали из квартиры в квартиру, портрет кочевал вместе с нами. Для нашей семьи он стал чем-то вроде талисмана.

Кстати, Юрий Гальцев еще в детстве мечтал стать летчиком. После школы хотел поступать в Тамбовское летное училище, но его признали негодным – прикус зубов не позволял правильно держать во рту кислородную трубку. Этот медицинский отвод стал для нашего героя настоящим горем. Хотя, возможно, это и к лучшему. Иначе страна не увидела бы замечательного артиста.

Папины гены

Как-то в жаркий летний день мы оказались с Юрой в просторной мастерской народного художника России Германа Травникова. В его доме было прохладно. Я использовал каждую минуту, чтобы записать на свой репортерский магнитофон интервью с Гальцевым. Прохлада нас сморила, и мы, почти в полудреме, развалившись на диване, вели неспешный разговор о детстве моего героя в Кургане и, конечно, о любви к родителям. Говорили об отце. В жизни Юры он сыграл огромную роль:

– Папа был моим близким другом. Он научил меня многому: водить ГАЗ-53, играть на гитаре и баяне. Папа прекрасно пел и играл на многих инструментах. А какой он бы юморист! Как-то я познакомил его с моими друзьями по сцене. Они не поверили, что он – не артист!

Мой отец работал в строительной организации. Каждый праздник 9 Мая он устраивал для фронтовиков праздник. На двух больших автобусах вывозил их на природу. Это было так великолепно: палатки у леса, песни у костра, шашлыки! Ветераны тогда были еще молодыми, вспоминали о войне. Я маленьким ездил вместе с ними и играл для них на баяне.

«Не переношу пошлость»

Много лет Александр Ширвиндт настойчиво приглашал Гальцева в свой Московский академический театр сатиры. Но Юрия всегда что-то останавливало. Что именно?

– Любовь к Петербургу. В этом городе прошли годы учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Родная улица Моховая осталась в моем сердце навсегда. И я понял: Петербург – это на всю жизнь. Поэтому сейчас я – играющий тренер (улыбается). Все свое время отдаю Театру эстрады имени Аркадия Райкина не только как художественный руководитель. Я в полную грудь дышу воздухом театра, ставлю спектакли и сам выхожу в нескольких постановках.

Мы говорили с Юрием Гальцевым о концертах на ТВ, которым, к сожалению, он стал отдавать меньше времени. Увы, велика занятость в театре... Но каждое появление Юрия на различных «Юморинах» – большое событие для любящих его зрителей. Поклонники всегда с нетерпением ждут его. Гальцев участвует в ряде телевизионных проектов. А уж тот самый знаменитый «Аншлаг», который «родила» Регина Дубовицкая, – это классика не только его жизни. Вместе с ним на сцену выходили Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Евгений Петросян, другие замечательные артисты.

Юмор считается легким жанром, предполагающим некоторые вольности. Но не для Гальцева:

– Не люблю пошлость. Не выношу мат. Да, порой человека трудно рассмешить. Но я не хочу, чтобы люди сначала смеялись над фривольными шуточками, а потом, при выходе из зала, грустили от пошлости артиста.

Выступает для раненых солдат

Сегодня нелегкое время для россиян. Скоро год, как наша страна ведет специальную военную операцию на Украине. Это время мужества, героизма и познания нами главной жизненной науки: в беде своих не бросать.

Гальцев встречается с солдатами в госпиталях. Берет с собой гитару и поет песни, показывает номера, в том числе лирические. Считает, что на фронте юмор и шутки вполне уместны. Они помогают бойцам поддерживать боевой дух, но не очерстветь сердцем.

Юморист поделился воспоминанием о встрече с раненым бойцом, которая особенно запала ему в душу:

– Я общался с солдатом, который на фронте потерял ногу. Рядом с ним была мама – простая русская женщина. Она спросила, можно ли со мной сфотографироваться. Ответил: «Конечно же!» А парень при прощании крепко пожал мою руку: «Мама так обрадовалась! Впервые за все время, которое она проводит со мной в больнице, увидел у нее такие счастливые глаза». Поверьте, пережитые нами троими эмоции дорогого стоят.

P.S. Близкие друзья называют артиста «Юнгой». Потому что Юрий Николаевич Гальцев, то есть ЮНГа. И он с радостью откликается. Знаменитый юморист в обыденной жизни – абсолютно обычный человек. Говорит: «Ненормально, когда в жизни артист продолжает кривляться». Поэтому в разговоре всегда приветлив, улыбчив.

Накануне 80-летия Курганской области пожелаем нашему дорогому земляку, заслуженному артисту Российской Федерации Юрию Николаевичу Гальцеву больших успехов на сцене!

Гальцевы-младшие

Старший сын Юрия Гальцева, Михаил, родился в Кургане в 1981 году. Юрий рано стал отцом – в 20 лет! Дочка Мария родилась уже в Петербурге, в 1992-м. Сын Гальцева окончил исторический факультет. Михаил Гальцев хорошо играет на гитаре, обладает артистическими данными и организаторскими способностями. Говорят, очень похож на отца. Миша занимается моржеванием и пишет песни. Дочь Маша – тренер по фитнесу и прекрасно ладит с братом Михаилом. У Гальцева-старшего уже есть внук, которого ему подарил Михаил. Назвали мальчика в честь знаменитого деда. Юрий-младший похож на Юрия-старшего, и они обожают друг друга.

Вячеслав Аванесов. Фото Николая Пушилина.