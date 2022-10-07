«Знамя победы» ШГПУ в пятёрке лучших поисковых отрядов России

С 26 по 30 сентября в Челябинской области проходили окружные сборы поисковых отрядов и объединений «К поиску готов!». На мероприятие слетелись около 300 молодых поисковиков из 20 регионов России. 35 команд соревновались за право быть лучшими в поисковых дисциплинах.

Помимо состязаний бойцы поисковых отрядов прошли курс занятий по истории Великой Отечественной войны и поискового движения, а также по основам поисковых работ, технике безопасности, антропологии и фортификации. Ребята узнали о федеральном просветительском проекте «Без срока давности», экспедициях «Аджимушкай» и «Дальневосточный фронт». Состязания проходили в трёх возрастных категориях: 14-16 лет, 16-18 лет и 18-25 лет.

В соревновательном модуле молодые участники продемонстрировали знания в истории, вооружении и обмундировании времён Великой Отечественной войны, а также творческие способности, навыки проведения поисковых работ, физическую подготовку. По итогам студенческий поисковый отряд «Знамя Победы» занял призовые места в 2 конкурсах, вошёл в пятёрку лучших поисковых отрядов России.

«За время соревнований мы обрели новые знакомства с поисковиками начиная от Ростова и заканчивая Сахалином, получили новые знания в разных направлениях: документации, обмундирование военных времён ВОВ, умение пользоваться щупом и многое другое. Приятно видеть как развивается Поисковое движение России, обхватывая всё больше и больше заинтересованных людей в увековечивании памяти героев Великой Отечественной Войны!» - отмечают участники команды, студенты ШГПУ.

Информация и фото опубликованы на сайте Шадринского государственного педагогического университета.

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