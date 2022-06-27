Золотая медалистка из Кургана: «Учиться всегда на “отлично” было нелегко»

Заслужить золотую медаль при выпуске из школы – это непростое испытание. Такую мысль на торжественной церемонии вручения медалей высказала выпускница гимназии №47 города Кургана София Варлакова.

- Все годы обучения мы старались получать хорошие отметки, готовились к дополнительным занятиям и подтвердили уровень своих притязаний результатами Единого государственного экзамена. Поверьте, это было нелегко. Но мы с этим справились и получаем золотые медали заслуженно, - уверено заявила девушка.

Лично у Софии Варлаковой после окончания 9 класса была одна четверка – по математике. Однако она нацелилась на золотую медаль и приложила все усилия, чтобы быстро исправить ее на оценку «отлично».

- На Едином государственном экзамене я сдавала русский язык, математику, обществознание и английский. Планирую поступить в вуз Екатеринбурга, Тюмени или Москвы. Наличие золотой медали мне поможет в этом. Хочу изучать государственное управление, - призналась выпускница 47-й курганской гимназии.

Напомним, что в этом году из школ Кургана выпушено полторы тысячи одиннадцатиклассников. Из них 135 человек за успехи в обучении удостоены золотых медалей, то есть почти каждый десятый.

Николай Волков.

Фото автора.