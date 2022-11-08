Звериноголовцы называют противников добычи урана «пустобрёхами»

После того, как стало известно, что АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») приступит к разработке Добровольного месторождения урана вблизи села Звериноголовское, в информационном поле Курганской области начало твориться что-то невероятное. Общественность стали запугивать угрозой экологической катастрофы и целенаправленно вбрасывать «страшилки» из разряда «мы все умрем!». Особенно в этом активничали представители известной, но не особо популярной политической партии и некоей общественной организации.

Ученые, вплоть до действующих членов Российской академии наук, доказывали, что все это – полный бред. Добыча урана проводится самым безопасным и давным-давно проверенным во всем мире способом скважинного подземного выщелачивания, а сам добываемый урановый порошок – не радиоактивен. Но псевдоэкологи не обращали на разумные доводы никакого внимания и приутихли лишь после того, как упомянутую организацию признали экстремистской и запретили на территории Российской Федерации.

Довольно скоро на Добровольном месторождении начнется опытно-промышленная добыча урана. «Новый мир» решил выяснить, как к этой перспективе относится местное население. Оказалось, совершенно спокойно.

- В Зверинке есть пара-тройка человек, которые стращают остальных, что с добычей урана в округе ухудшится экология, и это скажется на здоровье местного населения. Но они постоянно чем-то недовольны, мы их между собой так и зовем – «пустобрёхи» и «бузотёры». Всерьез их никто не воспринимает, они не обладают у людей никаким авторитетом, - сообщил нашему изданию специалист отдела капитального строительства АО «Далур» Вадим Пашков (сам, кстати, местный житель).

Для того чтобы все сомнения в безопасности уранодобычи были развеяны, руководство «Далура» организует для звериноголовцев экскурсии на действующую производственную площадку предприятия в Далматовском районе. Им рассказывают и показывают, как происходит процесс добычи урана.

- Если у кого-то до этого и были сомнения насчет безопасности добычи урана, то после экскурсии они полностью отпали, - заявил «Новому миру» Вадим Пашков.

Николай Волков.

Фото автора.

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