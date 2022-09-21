Звериноголовцы ждут гостей со всей области на «Воздвиженской ярмарке»

В селе Звериноголовском 25 сентября пройдёт «Воздвиженская ярмарка», посвящённая 270-летию станицы Звериноголовской.

Название ярмарка получила в честь православного праздника, в канун которого проходит – Воздвижения Креста Господня. Местная церковь, которая стоит на площади села, также именуется Крестовоздвиженской. С утра в селе пройдет молебен.

Торжественное открытие состоится в 10 часов на площади Свободы. Будут работать торговые ряды с продукцией местных производителей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Гостей угостят традиционной звериноголовской гречневой кашей с мясом, которую готовят к празднику ежегодно. Пройдут спортивные состязания.

Для гостей выступят творческие коллективы, пройдет окружной смотр-конкурс песни «Родники зауральских деревень» с награждением победителей. Для детей будет работать игровая зона.

Благодаря полной реконструкции, которая прошла по инициативе губернатора Вадима Шумкова, из заросшего пустыря в центре села территория превратилась в одну из красивейших площадей райцентров региона. Здесь проходят культурные мероприятия и отдыхают местные жители.

Фото Николая Пушилина.

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