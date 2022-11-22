Звериноголовские школьники побывали на экскурсии в правительстве

Школьники из Звериноголовского муниципального округа первыми ознакомились с работой промышленных предприятий, образовательных организаций и учреждений культуры.

Они посетили мастерские Курганского государственного колледжа, модернизированные в рамках нацпроекта «Образование», побывали на крупнейшем фармпредприятии региона «Синтез», в областном краеведческом музее и в здании правительства региона.

Образовательные туры для сельских школьников под названием «Курган – возможности роста» стартовали сегодня, 22 ноября, в Курганской области по инициативе главы региона, сообщили в пресс-службе департамента образования.

По словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова, проведение таких туров решает образовательные, воспитательные и патриотические задачи.

- Надеемся, что данные мероприятия будут способствовать привлечению интереса школьников к желанию учиться и трудиться в Курганской области. Данный опыт будет заложен в основу их профессиональных успехов, дальнейшего трудоустройства и карьерного роста, - отметил Андрей Кочеров.