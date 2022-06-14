Звериноголовский предприниматель начал выращивать грибы

«Весь процесс начинается отсюда, - лаборант – технолог грибного производств Евгений Ильченко показывает нам на тюк соломы. - Здесь мы замачиваем солому на двое суток в холодной воде. Потом выкладываем её на эту железную пластину, она стекает. Чтобы в соломе слишком много воды не было. Это пресс. Берём пустой мешок, помещаем внутрь. Набиваем сырой соломой. Берём мицелий. Вот он. Это семена – споры грибов. Распределяем слоями солому и мицелий. Его идёт триста граммов на один пакет».

О технологии выращивания грибов вешенок два товарища из села Круглого, уже раннее занимавшиеся совместно другими производствами, узнали из Интернета. На пробу засеяли десять мешков. Получили результат. Урожаем угостили односельчан. Людям понравилось. Было это три года назад. А в прошлом году решили этим делом заняться серьёзно. Старший коллега Евгения - предприниматель Иван Новобранец составил подробный план организации фермы по выращиванию грибов, обратился в Управление социальной защиты населения Звериноголовского района и получил поддержку в размере 250 тысяч рублей.

«На эти средства мы приобрели оборудование, - поясняет Евгений. - Алюминиевую ванну, автоклав, ручной пресс, парогенератор, котлы отопления, инвентарь. Немного денег пустили на аренду помещения».

В сентябре прошлого года ферма заработала. Сейчас здесь четыреста мешков, в которых выращивают вешенки. В будущем их число планируют увеличить до тысячи двухсот.

«Вот это мы повесили мешок три дня назад, - показывает фермер. - Через тридцать – тридцать пять дней мы снимаем грибы. С одного мешка снимаем три урожая. Снимаем мы их руками. Они не срезаются. У меня жена с ребёнком любят ходить собирать их здесь».

Вот так, благодаря социальному контракту две семьи в селе Круглом получили возможность заниматься любимым делом. Вообще же социальные контракты заключаются с малоимущими гражданами. Выплаты предоставляются по четырём направлениям в разных размерах – для поиска работы, на развитие личного подсобного хозяйства, для выхода из трудной жизненной ситуации и на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

«Это пошаговая дорожная карта, когда обязательства на себя принимает не только государство, но и гражданин, - пояснила начальник отдела пособий и социальных выплат Главного управления социальной защиты населения Курганской области Алия Коханова. - В последнее время большой спрос на контракты на развитие своего дела. За период реализации этой программы с 2020 года у нас заключено шесть тысяч четыреста три социальных контракта, в том числе около полутора тысяч в этом году. Из них двести двадцать два на развитие личного подсобного хозяйства, а сто девяносто на открытие своего дела. Всего за действие программы у нас на выплату по социальным контрактам направлено четыреста пятьдесят восемь миллионов».

Проконсультироваться о заключении контракта можно в Главном управлении соцзащиты по телефонам 44 – 72 – 64 и 44 – 78 – 79. От классических пособий контракт отличается тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода. На это и рассчитывают герои нашего сюжета. Иван и Евгений планируют наращивать объёмы. Они приобрели каркас производственного помещения, чтобы расширять дело и работать более масштабно. Сорные деревья спиливают с участка и сушат. Потом стволы и ветки будут крошить, и на древесной массе выращивать уже опята. С сентября начнём, говорит Евгений.

Сколько точно урожая сейчас даёт ферма, предприниматели затрудняются сказать. Ориентировочно восемь – десять килограммов ежедневно.

«Рынок сбыта - пока по населению, - говорит Евгений Ильченко. - Мы полностью в районе продаём. Особо никуда не возим. Люди приехали, посмотрели, какие им понравились. Мы им сорвали. Вот так и работаем».

Если же за свежим урожаем покупатели не приезжают, собранные грибы жена Евгения Полина маринует по банкам и их также выставляют на продажу. На этот продукт уже есть постоянные клиенты.

Константин Сапунов. Фото Дмитрия Звонко.