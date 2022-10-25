1,5 тонны клубники пытались ввезти в Курганскую область из Кыргызстана на машине с сомнительными номерами

В пункте пропуска Петухово 25 октября задержали машину с 1,5 тоннами свежей клубники, которая следовала из Республики Кыргызстан в город Москву.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям выявили нарушение при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска.

Как сообщается на сайте Управления Россельхознадора по Челябинской и Курганской областям написали, при документарном контроле установлено, что номер транспортного средства не соответствует тому, что указан в фитосанитарном сертификате. Соответственно, документ был признан недействительным.

Управление выдало предписание о запрете ввоза данной продукции. Машину с клубникой под контролем специалистов Россельхознадзора вернули на сопредельную территорию.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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