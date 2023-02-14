32 жителя региона остались без машин из-за неоплаченных штрафов

Силовики проверили 874 адреса, по которым зарегистрированы «злостные» неплательщики. Составлены и переданы на рассмотрение в суд 575 материалов за неуплату административного штрафа в установленный срок. Наложен арест на имущество у 77 должников, из них 32 зауральца остались без транспортных средств до погашения долгов. 51 неплательщик доставлен в специальные помещения для содержания задержанных лиц до рассмотрения материалов в суде. 209 водителей оплатили имеющуюся задолженность по штрафам.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что граждане, привлеченные к ответственности за неуплату штрафа и даже отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты задолженности. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории страны и выезда за границу.