Банк заблокировал карты курганцев, чтобы их деньги не утекали мошенникам

Двое курганцев обратились в полицию с заявлениями о попытке совершения в отношении них мошеннических действий.

42-летней горожанке неизвестный голос по ту сторону трубки сообщил, что на ее имя оформлен кредит в размере 500 тысяч рублей. Злоумышленник направил гражданке в одном из мессенджеров скриншот подтверждающего документа. Аферисты убедили женщину пойти в банк и оформить на свое имя другой кредит, а затем перевести деньги на безопасный счет. Вечером потерпевшая обнаружила, что банк заблокировал работу приложения, благодаря чему денежные средства остались на ее счете, и хищение удалось предотвратить, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

45-летнему жителю областного центра позвонил якобы сотрудник подразделения УМВД. По его словам, по счету были замечены подозрительные операции. Сначала злоумышленник убедил курганца перевести на безопасный счет все имеющиеся сбережения в размере 145 тысяч рублей, а затем оформить долговое обязательство на сумму один миллион рублей. Заявка на кредит была незамедлительно одобрена. Обналичить и перевести денежные средства телефонным мошенникам также не позволила банковская организация, которая заблокировала операцию по их снятию.

Возбуждены уголовные дела. Полиция призывает зауральцев не разговаривать с незнакомыми людьми по любым финансовым вопросам. Если появились опасения, самостоятельно обратиться в банк и убедиться в сохранности денежных средств.