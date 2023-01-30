Бывший сотрудник ГИБДД осуждён на 9 лет лишения свободы за взятки

В суде установлено, что бывший сотрудник регионального управления ГИБДД получил от директора коммерческой организации, занимающейся перевозкой крупногабаритной строительной техники, взятку в размере 379 тысяч рублей, за сопровождение движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств организации по территории Кургана и области, при отсутствии разрешений на это. Кроме того, в 2019 году он пытался передать сотрудникам ГИБДД денежные средства в размере 1 и 3 тысяч рублей за непринятие административных мер к этому перевозчику крупногабаритной техники. Сообщает прокуратура области.

На протяжении судебного процесса осужденный оспаривал обвинение, указывая, что закон он не нарушал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет с лишением звания капитан полиции. Также конфисковано имущество на сумму взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.