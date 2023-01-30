Челябинец из-за карточного спора убил из охотничьего обреза своего приятеля, тело спрятал в Курганской области

В Курганской области вынесен приговор в отношении 60-летнего жителя Челябинска, который совершил убийство жителя города Ханты-Мансийска, тело которого было обнаружено 9 октября 2012 года с огнестрельным ранением в области груди в овощной яме одного из частных домовладений деревни Предеина Каргапольского округа.

В ночь на 8 октября 2012 года обвиняемый, находясь в компании знакомых, в результате ссоры, возникшей во время карточной игры, смертельно ранил из охотничьего обреза одного из своих сообщников. После этого злоумышленник, угрожая оружием другому мужчине, ставшему очевидцем убийства, вынудил вывезти его на автомобиле за пределы области.

«Новому миру» в пресс-службе СКР по Курганской области пояснили, что обвиняемый более 9 лет находился в федеральном розыске, скрываясь от уголовного преследования в разных регионах России, используя паспорт на другое имя и фамилию.

«Чтобы избежать ответственности за совершенное убийство, мужчина неоднократно менял адреса жительства, номера и аппараты телефонов, избегал внимания правоохранительных органов. Он был задержан на территории Челябинска и доставлен в Курган. По месту проживания мужчины было обнаружено и изъято орудие совершения убийства, наркотики, а также поддельные документы, удостоверяющие его личность», - сообщили в региональном управлении следкома.

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